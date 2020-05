Ein Feuer löste am Dienstag in Reith bei Seefeld eine junge Einheimische (18) unabsichtlich aus: Die Jugendliche war mitten in der Nacht mit einer glühenden Zigarette im Bett eingeschlafen. Ihre Mutter fand die 18-Jährige bewusstlos im Vorraum am Boden liegend und versuchte noch, die Flammen selbst zu löschen.