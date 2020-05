Alm-Sperren sollen verhindert werden

Umso erstaunter und auch bestürzter sind die Ministerin, aber auch Landwirtschaftskammerpräsident Josef Moosbrugger über das vor wenigen Tagen gefällte und endgültige Höchstgerichtsurteil. Was ihnen bleibt: „Noch einmal auf die wichtigen Verhaltensregeln, die es vor dem Durchqueren einer Kuhweide zu beachten gilt, hinzuweisen.“ Diese sind in einem Zehn-Punkte-Plan zusammengefasst. So sollen auch Sperren von Almen - wie zuletzt in der Steiermark - verhindert werden.