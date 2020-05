„Grüne sind wirtschaftsfeindlich“

„Angefangen von der Fußgängerstraße in St. Nikolaus über die Parkraumbewirtschaftung bis hin zum Flughafen gab es in letzter Zeit vermehrt grüne Vorstöße, die den Wirtschaftstreibenden das Leben in Innsbruck sehr schwer machen“, nimmt Vize-BM Johannes Anzengruber Stellung.