Elf Monate in Folge war es jetzt in Oberösterreich zu warm. Genau vor einem Jahr war es das letzte Mal der Fall, dass die Durchschnittstemperatur unter dem langjährigen Mittel lag - siehe auch Grafik links. Geht es nach den Meteorologen, so wiederholt sich dieses Szenario heuer.

„Im Moment sind wir in Linz 1,6 Grad unter dem Durchschnitt. In den nächsten Wochen sind keine großartigen Ausreißer nach oben oder unten zu erwarten. Es wird also höchstwahrscheinlich wieder ein zu kalter Monat Mai“, sagt Nikolas Zimmermann von Ubimet.