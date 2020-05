Stärkste Risikofaktoren

„Stärkste Risikofaktoren waren das männliche Geschlecht, die Entsendung durch die alte Bundesrepublik sowie der olympische Erfolg“, sagte Thieme am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. „Mortalitätsstudien, die sich auf lebende Generationen beziehen, sind immer vorläufig, so dass sich die Befunde nicht so ohne Weiteres auf die aktuelle Sportlergeneration übertragen lassen“, erklärte er. „Die Ergebnisse sprechen dennoch für eine umfassende Risikovorsorge.“