Bis zu 80 Prozent weniger Fahrgäste benutzten die Öffentlichen Verkehrsmittel in den Spitzenzeiten der Corona-Krise. Mit dem Öffnen der meisten Geschäfte und vor allem mit dem Schulanfang am Montag keimte die Hoffnung, dass die Zahlen wieder in die Höhe schnellen. Aber davon war beim„Krone“-Lokalaugenschein weit und breit keine Spur.