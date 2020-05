Mittlerweile sind die Sportanlagen wieder offen. Warst du schon auf einer Schanze?

Schlierenzauer: Im Moment mache ich einen Kraftblock, in das Sprungtraining steige ich nach einer Augenoperation erst im Juni ein. Vor eineinhalb Jahren habe ich das linke Auge gemacht, das hat sensationell funktioniert. Das rechte Auge war gar nicht so extrem. Aber ich habe immer mehr den Unterschied wahrgenommen. Da habe ich für mich beschlossen, dass ich auch das rechte Auge lasern lassen will.