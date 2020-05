Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu muss zum Auftakt seines Korruptionsprozesses am Sonntag persönlich anwesend sein. Ein Antrag seiner Verteidiger auf Fernbleiben wurde am Dienstag abgelehnt. Es wird ein historischer Prozess, denn erstmals in der Geschichte Israels steht ein amtierender Regierungschef vor Gericht.