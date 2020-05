„Forderungen der Tiroler Mediziner am höchsten“

Was die Ärzte noch kritisieren: Durch die Kassenfusion würden Reformen zur Primärversorgung am Land ins Stocken geraten. Melitopulos-Daum kontert: „Vieles ist unter Dach und Fach. Die Honorarforderungen der Tiroler Ärzte sind allerdings die höchsten in ganz Österreich.“