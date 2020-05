In der Vorwoche kamen neun 24-Stunden-Betreuer über einen Reisekorridor aus Rumänien in Linz an. Die Covid-Testung bei der Einreise wird vom Land OÖ übernommen. „Warum bekommt die Pflegerin aus der Slowakei, die meine Mutter betreut, nicht auch die Testkosten ersetzt, wenn sie nach zwei Monaten heimfährt?“, fragt sich Maria Tiefenthaller aus Linz. 24-Stunden-Betreuer aus anderen Ländern fühlten sich ungleich behandelt.