„Seit 1946 waren wir nicht mehr in einer Situation wie heute“, betont der Kammer-Boss und weiß, wie herausfordernd es aktuell um die Kärntner Betriebe steht. Während in den vergangenen Jahren starke Exportzahlen gefeiert wurden, zeigt sich nun die dunkle Seite der Medaille. Mit dem Lockdown in knapp 170 Ländern ist das Exportgeschäft von heute auf morgen weggebrochen.