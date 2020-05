Dies habe er bereits mit Europa-Politikern getan. Nun will Keller in einem Brief an UEFA-Präsident Aleksander Ceferin auch den europäischen Fußball-Verband für das Thema sensibilisieren. „Über eine Ausweitung des Financial Fairplay sollte es möglich sein“, bekräftigte der DFB-Präsident. Am Ende müsse „eine europarechtskonforme Regelung stehen, die auch für Großbritannien gilt“.