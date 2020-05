„Der hätte locker weitere hunderte Jahre gepackt“, soll der Baumschneider den guten Zustand des Ahorn noch kommentiert haben. Auf Wunsch des Grundbesitzers, der im Zweitwohnsitz-Gebiet Ahrleiten am Fuße des Selbhorns bauen will, musste er aber weichen. Nachbarn sind schockiert. Bei der Bezirkshauptmannschaft gingen auch Anzeigen ein. Die Beseitigung des stummen Zeitzeugen sei ohne Bewilligung der Behörde passiert. Auch eine Ausnahmegenehmigung sei laut Naturschutzgesetz unzulässig, so die Argumentation.