In der Corona-Isolation war es gar nicht so einfach für Musiker, Videos zu ihren Songs zu produzieren. Wie man das geografisch eingeschränkte Problem mit Kreativität lösen kann, zeigt uns Silvio Haselhof mit seinem famosen Song „Never Ready, Heavy Heart“. Das Video kombiniert Aufnahmen des Künstlers mit Stock-Footage, um das Gefühl von Gesellschaft zu erzeugen. Dem Künstler ist es auch wichtig auf moderne Kommunikationsformen wie Zoom oder Skype einzugehen, was mehr als gelungen ist.