Was passiert bei einem positiven Covid-19-Fall an einer Schule? In Niederösterreich mussten wegen eines Verdachtsfalls 52 Schüler in Quarantäne. Das gefährdet die anstehende Matura, fürchtet Helmuth Schütz, Obmann des Landeselternverbands für AHS und BHS. In einem offenen Brief fordert er vom Bundesminister „mehr Weitsicht“ und Lösungen, „die über eine Quarantäne ganzer Schulen hinausgehen“, schreibt Schütz.