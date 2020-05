Biene Maja als Berufscoach: Jugendliche mit Lernschwierigkeiten, die am Caritas-Standort St.Elisabeth in Linz für den Arbeitsmarkt vorbereitet werden, begrüßt seit April ein emsiges Summen. Zwei Bienenstöcke sind nun Teil des Ausbildungsbetriebs. Das Imkern soll ihr Selbstvertrauen stärken, so der Grundgedanke.