Unter den vielen starken Songs stechen ein paar besonders hervor - etwa „Left Out In The Cold“. Hast du dich in deinem Leben schon einmal in der Kälte stehengelassen gefühlt?

Es gibt natürlich Momente, wo du etwas tust und etwas mehr Reaktionen darauf erwartest. Ein gutes Beispiel ist unser 2002er Album „Lil‘ Beethoven“, wo wir uns sicher waren, dass wir damit viel mehr Leute erreichen würden. Musikalisch war es für uns ein großer Sprung von der Vergangenheit und auch die Kritiken waren wirklich gut, aber irgendwie hat das Werk die Leute einfach nicht erreicht. Das war natürlich eine kleine Enttäuschung. Ebenso an der Filmfront, wo wir in der 70er-Jahren, wo wir einen Part hatten, schon alles abdrehten, aber der Film schlussendlich nie veröffentlicht wurde. Das lag an finanziellen Problemen und irgendwie starb das Projekt dann komplett weg. In den 90er-Jahren haben wir auch an einem Filmmusical gearbeitet, das nie fertig wurde. Das sind Momente, wo man sich manchmal so fühlt, aber heute ist um uns herum alles sehr warm.