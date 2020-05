Nachdem sich zuletzt sowohl in Osttirol als auch im Zillertal der Verdacht auf herumstreunende Wölfe erhärtete, wurden nun in Serfaus in Landeck sieben tote Schafe aufgefunden - auch sie könnten einem „großen Beutegreifer“ zum Opfer gefallen sein. Tierhalter werden aufgerufen, verstärkt nach ihren Schafen und Ziegen zu sehen.