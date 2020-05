„Do it in the dark“ heißt die Ausstellung von Anita Witek in der Akademie Graz, die vor dem Lockdown gerade einmal einen Tag lang zu sehen war. Die Künstlerin entführt mit ihrer klug durchdachten und akribisch ausgeführten Rauminstallation in eine Bilderwelt, die auf den ersten Blick ganz klar und durchschaubar erscheint. Erst bei genauerer Betrachtung der Collagen aus analogen Fotoragmenten und Bilder-Fundstücken kommt man drauf, dass die Räume, die man zu sehen meint, gar nicht existieren. Es ist diese Nicht-Information in den Bildern, die man als Betrachter nur schwer akzeptieren kann. Sehr sehenswert – bis 26. Juni, jeweils Montag bis Donnerstag von 10 bis 16 Uhr.