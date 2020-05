Die Berufsbilder des Notfallsanitäters und des gehobenen Dienstes für Gesundheits- und Krankenpflege werden im Bezirk Bruck an der Leitha im Rahmen eines diese Woche gestarteten Pilotprojekts verschmolzen. Diese ACN sollen in die Rolle des „Problemlösers“ schlüpfen und die Ressource Arzt schonen. Denn derzeit erfolgt bei akuten Pflegeproblemen in vielen Fällen ein nicht unbedingt notwendiger Transport in ein Spital. Vor allem in Gegenden, in denen Ärzte kaum mehr auf Hausbesuche gehen, sollen ACN eine Versorgungslücke schließen.