Die deutsche Kultband Rammstein verkündete am Dienstag offiziell die neuen Termine für ihre „Europe Stadium Tour“, die heuer, wie berichtet, aufgrund der Corona-Krise abgesagt werden musste. Musiker und Management haben sich dazu entschlossen, alle Shows der Tour im Jahr 2021 nachzuholen - die bereits gekauften Tickets behalten ihre Gültigkeit für die neuen Termine. Das betrifft auch die Show in Klagenfurt: So wird Rammstein am 27. Mai 2021 das Wörthersee-Stadion rocken.