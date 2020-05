Am Terminal in Innsbruck, wo sich am frühen Morgen normalerweise unzählige Menschen tummeln, stehen am Dienstag um 7.30 Uhr eine Handvoll Schüler an der Haltestelle. Die Schultaschen hängen an den Rücken, die Masken einsatzbereit am Kinn. Das Gewusel von früher – es scheint von gestern zu sein.