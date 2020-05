Bereits seit 15 Jahren findet das Austrian BirdRace statt. Ziel dieser Aktion ist es, den Artenschutz zu unterstützen, denn mit jedem gezählten Tier spenden Sponsoren für Vogelschutzprojekte. Für die insgesamt 340 teilnehmenden Teams gab es in diesem Jahr besondere Regeln zu beachten. So auch für die „St. Martins Maskenstelzen“, die sich wie alle Teilnehmer, auf einen Beobachtungsradius von zwei Kilometern beschränken mussten. Das dreiköpfige Team der Sankt Martinstherme, bestehend aus Ornithologe Leander Khil, Lisa-Maria Hanghofer und Martin Suanjak, schaffte trotzdem einen neuen Rekord und zählte insgesamt 98 Vogelarten am Thermenareal.