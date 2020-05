Mehrere Millionen Euro in Infrastruktur investiert

Lenzing AG und Palmers Textil AG haben über die vergangenen Wochen mehrere Millionen Euro in die Produktionsinfrastruktur am Standort Wiener Neudorf investiert und sich die entsprechenden Rohstoffe zur Schutzmaskenproduktion für Mund-Nasen-Masken und FFP2-Masken gesichert. „Aufgrund der großen Nachfrage an Mund-Nasen-Masken haben wir aktuell das Produktsortiment um bunte Kindermasken erweitert“, informierte Stefan Doboczky, Geschäftsführer der Lenzing AG, im Rahmen der Werksführung. Gerade bei der derzeit stattfindenden Rückkehr in die Schulen sind diese Masken wichtig für die Kinder.