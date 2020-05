Ab Mittwoch ist die Steiermark ein Stück sicherer: In St. Michael nimmt der Rettungshubschrauber-Stützpunkt seinen Betrieb auf - der dritte in unserem Bundesland nach Graz-Thalerhof und Niederöblarn. Christophorus 17 hebt auch nachts ab und kann laut ÖAMTC in 30 Minuten jeden Ort in der Steiermark erreichen.