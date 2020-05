Leinwand-Star

Die Tochter einer Deutschen und eines Iraners war Ende 1978 nach der Revolution der Mullahs nach Deutschland gekommen. „Wir dachten eigentlich, die Lage beruhigt sich wieder im Iran und wir können bald zurückkommen“, erinnerte sie sich. Doch sie blieb mit Geschwistern und Mutter in München. Ihr Vater kehrte in die Heimat zurück und starb dort 1986. Musik hat Tabatabai ihre ganze Karriere begleitet. Mit dem Film „Bandits“ wurde sie 1997 bekannt. Die Songs aus dem Film, bei dem sie mit Katja Riemann und Nicolette Krebitz eine Rocksängerin spielt, kamen zum großen Teil von ihr, der Soundtrack verkaufte sich 700.000 mal. Zur Zeit ist sie als Ermittlerin in der ZDF-Serie „Letzte Spur Berlin“ als Kommissarin Mina Amiri im Fernsehen präsent, mittlerweile geht der Quotenrenner in die neunte Staffel, ein Ende sei nicht in Sicht.