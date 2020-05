Auch keine Wahl per Brief

„Mehr als seltsam“ findet Schunko auch, dass man vor Wochen seitens der Geschäftsführung nicht für eine Briefwahl war. Es habe geheißen, dass man die Adressen der Mitarbeiter nicht zur Verfügung stellen brauche, da nun ohnehin wieder alle im Betrieb arbeiten würden. Nun wurde die Wahl allerdings verhindert. „Will Santner tatsächlich einer Betriebsratswahl nicht im Wege stehen, hätte er die Briefwahl ja unterstützen können“, so Schunko.