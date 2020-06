„Keine Angst, du bist meine beste Freundin!“ Diesen Satz rief Leonardo DiCaprio dem kleinen Mädchen Cora während der legendären „Titanic“-Tanzszene unter Deck zu. diesem Satz, den Jack Dawson, gespielt von Leonardo DiCaprio bleibt das süße kleine Mädchen aus „Titanic“ allen in Erinnerung. Bald 23 Jahre ist es her, dass der Streifen über die Liebe von Jack und Rose in den Kinos lief. Doch wie schaut der kleine Lockenkopf heute aus?