Folgenschwerer Zwischenfall im Zuge von Bauarbeiten am Dienstag im Wiener Bezirk Hernals: Arbeiter einer Elektrikerfirma hatten versehentlich die Gasleitung eines Hauses in der Dornbacher Straße angebohrt. „Aus Sicherheitsgründen wurden die Bewohner evakuiert“, berichtete eine Sprecherin von Wiener Netze. Die Berufsfeuerwehr führte die Belüftung des Gebäudes durch. Die Situation sei mittlerweile entschärft: „Es sind keine Menschen in Gefahr.“