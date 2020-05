Der stellvertretende SPÖ-Klubvorsitzende Jörg Leichtfried zeigte sich am Dienstag am Rande einer Pressekonferenz entsetzt, dass „durch die Maßnahmen zur Bekämpfung des Virus die Demokratie und die Freiheit in Österreich eingeschränkt und abgebaut werden.“ Er habe, so Leichtfried, bei jeder Pressekonferenz davor gewarnt, dass die Regelungen ausgenützt werden können, um die Demokratie einzuschränken. Das wurde von der Regierung immer abgestritten.