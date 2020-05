Die Ampel soll die Reproduktionszahl, die Neuinfektionen und die Intensivbettenkapazität überwachen, so Willi am Dienstag in einer Aussendung. Sobald sie auf Gelb springt, wüssten alle Bescheid, dass Vorsicht geboten ist. Springt sie auf Rot, müssten auch Lockerungen gestoppt und wieder zurückgenommen werden. „Somit ist ein Ampelsystem nicht nur für die Gesundheitsbehörden übersichtlich, auch für die Menschen in Innsbruck ist es ein transparenter Umgang mit den Fallzahlen“, so der Stadtchef.