Österreich plant gemeinsam mit Tschechien, der Slowakei und Ungarn eine abgestimmte Grenzöffnung, die mit Mitte Juni in Kraft treten soll. „Wir sind übereingekommen, dass wir diesen Weg gemeinsam gehen wollen und dass wir Ungarn mit an Bord nehmen“, gab der von der ÖVP nominierte Außenminister Alexander Schallenberg am Dienstag nach einer Videokonferenz mit seinen Amtskollegen aus Tschechien und der Slowakei, Tomas Petricek und Ivan Korcok, bekannt.