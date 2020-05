Erstmals seit zwei Tagen haben in Österreich weitere Todesopfer, die an den Folgen des Coronavirus gestorben sind, registriert werden müssen. So stieg die Zahl der Toten auf 632 an, drei mehr als noch am Montag. Weiterhin rückläufig war die Zahl der Spitalspatienten, aktuell befinden sich 182 Covid-19-Erkrankte in krankenhäuslicher Behandlung - 14 weniger als noch am Vortag.