„Viele Teams bauen ihr ganzes Business-Modell auf diesem Rennen auf“, so Neveu. 2019 kamen 250.000 Zuschauer an den Sarthe-Kurs in Nordwest-Frankreich. „Es ist unmöglich, derzeit zu sagen, ob wir diesmal mit oder ohne Zuschauer fahren können. Wir wollen aber natürlich die Fans dabei haben. Denn Le Mans ist nicht nur einfach ein Autorennen. Es ist ein Fest, das du mit vielen Menschen teilen willst. Hinter verschlossenen Türen zu fahren, wäre sehr frustrierend.“