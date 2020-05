Stars lieben den Wirkstoff Gatuline

Stars und Celebrities sind immer am Besten informiert, wenn es am Markt neue Wirkstoffe gibt, die ihre Schönheit und Aussehen bestmöglich beeinflussen. Eine neue Wirkstoffkombination schickt sich nun an, die Kosmetikwelt zu erobern: Erstmalig wurden die Wirkstoffe Gatuline Intense und Gatuline Expression mit spezieller Hyaluronsäure kombiniert und sorgen für unglaubliche Ergebnisse! PERFECT CELL ist damit die wahrscheinlich erste natürliche Wirkstoffkosmetik, die sofort spürbare und sichtbare Resultate bringt und nachhaltig wirkt.