Ermittlungen auch in anderen Gebieten

Die Ermittlungen wegen des Verdachts der Gefährdung von Menschen durch übertragbare Krankheiten laufen damit weiter. Zu prüfen sei, ob in den betroffenen Gebieten - insbesondere Ischgl, St. Anton am Arlberg und Sölden - notwendige Vorkehrungen und Maßnahmen unterlassen oder nicht rechtzeitig gesetzt wurden.