Die Corona-Lage in Wien verschärft sich weiter: Nach der Massenerkrankung in Erdberg, den Erkrankungen in den Postzentren in Hagenbrunn und Inzersdorf sowie der am Sonntag gesperrten Obdachlosenunterkunft in Hietzing war erst am Montag der nächste Fall mit mindestens sieben positiv auf das Coronavirus getesteten Menschen in einem Flüchtlingsheim in der Gumpendorferstraße bekannt geworden - es dürfte ein Zusammenhang mit den Fällen in Erdberg bestehen.