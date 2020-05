Über 96.000 Menschen in der Steiermark

Bei einem Jahresbudget von 97,38 Millionen Euro erreichte die Caritas im vergangenen Jahr in der Steiermark und in der Auslandshilfe insgesamt mehr als 117.000 Menschen, davon über 96.000 Menschen in der Steiermark. 10,6 Millionen Euro kamen dabei aus Spenden (inclusive Sachspenden).