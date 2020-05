Dank an Vorgängerin Lunacek für Arbeit in vergangenen Monaten

Mayer bedankte sich für das ihr entgegengebrachte Vertrauen. Ihren derzeitigen Gemütszustand beschrieb sie mit einem John-Lennon-Zitat: „Life is what happens to you while you are busy making other plans.“ (Leben ist, was passiert, während man andere Pläne macht.) Für ihre Vorgängerin fand sie lobende Worte: „Großen Dank an Ulrike Lunacek für ihre Arbeit in den letzten Monaten.“