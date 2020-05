Slowenien hat am Montagabend die Einreisebeschränkungen an der Grenze zu Kroatien aufgehoben. Kroatien ist damit das erste Land, dessen Bürger ohne verpflichtende Heimquarantäne nach Slowenien einreisen dürfen. Slowenien möchte eine Liste mit Ländern veröffentlichen, für die in weiterer Folge ebenfalls keine verpflichtende Quarantäne mehr gilt. Für die restlichen Nachbarländer, auch Österreich, gelten derzeit bestimmte Voraussetzungen für die Einreise.