Die Daviscup-Spieler Dennis Novak, Sebastian Ofner und Jurij Rodionov sowie Julia Grabher hätten bereits zugesagt, mit Barbara Haas würden noch Gespräche geführt, erklärte der ÖTV. Zudem habe Jürgen Melzer um eine Wildcard angefragt. Von den rot-weiß-roten Assen dürfte also lediglich die Nummer drei der Welt, Dominic Thiem, fehlen. Das Turnier, das nach den „Austrian Pro Series“ Ende Mai quasi das zweite heimische Highlight hintereinander bringt, wird an fünf Tagen live in ORF Sport+ übertragen. Auch ein Livestream auf der ÖTV-Seite ist in Planung.