Expansion schützt auch Arbeitsplätze

Die Neuübernahme ergab sich nicht nur aus einem Expansionsgedanken heraus: „Vor der Krise hätte ich aufgrund unserer Lokaldichte niemals daran gedacht, noch ein weiteres Lokal aufzusperren“, so Widakovich. „Doch jetzt mussten wir umdenken. In unserem Pool von rund 600 Mitarbeitern konnten wir bisher aufgrund der behördlichen Minimierung der Sitzplätze und der Veranstaltungen noch nicht alle von der Kurzarbeit zurück holen. Doch unser Ziel ist es, möglichst rasch wieder alle 100 % beschäftigen zu können. Daher war es für uns ein logischer Schritt, gerade jetzt in der Krise zu expandieren und neue Arbeitsplätze zu generieren!“