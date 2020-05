Drohnenpiloten der Polizei gehen bei ihren täglichen Einsätzen nicht nur Verbrecher ins Netz, hie und da entdeckt so eine Polizeidrohne aus der Luft auch Botschaften, die dem Betrachter am Boden nicht auf den ersten Blick auffallen würden. So geschehen in Großbritannien, wo Polizisten bei der Suche nach einem Straftäter auf eine ins Gras gemähte Nachricht in Form eines gigantischen Phallus gestoßen sind.