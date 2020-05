Wiener Würstelstand verteilt „Heldenkrainer“

Es funktioniert recht simpel: Man entscheidet online, wie viele Käsekrainer-Menüs man spendieren möchte - pro Paket werden fünf Euro verrechnet. Spender können zwischen Paketen aus einer Wurst, drei Würsteln, sieben Würstel oder sogar 15 auswählen. Bezahlt wird via Paypal online und die Spende wird in einen Gutschein verwandelt. Dieser wird persönlich vom scharfen Rene an die Corona-Helden übergeben und Spender können sich in der „Hall of Wurst“ verewigen. „Ruhm und Ehre sind dir sicher“, heißt es auf der Homepage.