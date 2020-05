Zubereitung: Zuerst das Backrohr auf ca. 170 Grad Umluft bzw. Unterhitze/Umluft vorheizen. Für die Hippen das Mehl, Zucker und Obers zu einem glatten Teigverrühren und auf ein gebuttertes Backpapier aufstreichen. Im Rohr ca. 8-10 Min hellbraun backen. Anschließend die noch weichen Hippen in eine Schale zum Auskühlen drücken. Dadurch nimmt die Hippe die Form der Schale an. Jetzt Sesam in der Pfanne leicht anrösten und zur Seite stellen. Die Bananen der Länge nach halbieren, ev. auch Teilen und mit etwas Honig in der Pfanne karamellisieren.

Die Hippe auf einen Teller platzieren, etwas Joghurt in die Hippe füllen, die Banane darauf anrichten und mit Sesam und Minze garnieren. Ein Genuss für hippe Bananenliebhaber*innen. Guten Appetit!