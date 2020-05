Rechtzeitig für die Sommersaison bringt Nintendo am 5. Juni eine Sammlung beliebter Gesellschaftsspiele auf seine Switch-Konsole. In „51 Worldwide Games“ können Spieler sich in verschiedenen Brettspielen versuchen, dank Bewegungssteuerung geht es in einigen Modi aber auch durchaus sportlich zu. Wie genau sich „51 Worldwide Games“ spielt, welche Multiplayer-Möglichkeiten es bietet und welche Spiele enthalten sind, verrät Nintendo im Gameplay-Clip.