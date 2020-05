In der Neuen Mittelschule in Völkermarkt ging es am Montag für 150 Schüler los. Die sind heute aber bereits wieder daheim und 150 andere Jugendliche erobern die Schule zurück. „Unterrichtet wird in zwei Gruppen, die täglich wechseln“, erklärt Schulleiterin Evelin Mossegger. So seien die Schüler näher am Schulalltag. Das Homeschooling hat für die Zehn- bis 15-Jährigen und ihre Lehrer funktioniert. Mossegger: „Wir arbeiten im Unterricht mit modernster Technik und das ist in dieser Zeit ein Vorteil“. Für Jugendliche und Lehrer gab’s E-Mails und Videokonferenzen.