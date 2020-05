Wie viele andere auch drehte Bernhard Neuhold am letzten Wochenende den Fernseher auf und sah sich den ersten „Corona-Spieltag“ in Deutschland an - allerdings richteten sich die Blicke des ÖFB-Geschäftsführers nicht nur auf das Spielfeld. Schließlich sind er und der ÖFB am 29. Mai in Klagenfurt Veranstalter des Cupfinales zwischen Salzburg und Austria Lustenau. Welche Lehren Neuhold aus Deutschland zog, worauf man beim ersten „Corona-Geisterspiel“ in Österreich ganz besonders achten wird: