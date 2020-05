Arbeitslosenkurve flacht sichtbar ab

Bei den aktuellen Zahlen am Arbeitsmarkt sehe man eine Abflachung der Arbeitslosenkurve. Rund 17.000 Menschen seien innerhalb einer Woche wieder in Arbeit gekommen. In Schulung befinden sich mehr als 46.000 Personen. „Im Vergleich zum Höchststand im April ist die Zahl der Arbeitslosen um 55.500 gesunken.“ Einen deutlichen Rückgang sehe man in der Baubranche, im Handel gebe es zwar nur einen leichten Rückgang, jedoch werde hier die Kurzarbeit sehr stark in Anspruch genommen. „Mit der Corona-Kurzarbeit konnten 1,3 Millionen Arbeitsplätze erhalten werden.“