Fix ist noch nix, einen groben Corona-Fahrplan gibt es in der Motorrad-WM jedoch bereits. Und der sieht nach einem echten „Heimspiel“ für den amtierenden, sechsfachen, spanischen MotoGP-Weltmeister Marc Márquez aus! Denn neben dem geplanten Start-Doppel am 19. und 26. Juli in Jerez sollen auch in Aragon und Valencia jeweils zwei (Geister?-)Rennen steigen, während für Barcelona ein Grand-Prix - von insgesamt zwölf - geplant ist.